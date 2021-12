Non solo il centrocampo, la Juventus vuole intervenire già a gennaio anche in attacco. Complice la scarsa vena realizzativa della squadra, la società bianconera sta pensando a. Come riporta Calciomercato.com, l'attaccante del Sassuolo può rappresentare un'alternativa al sogno Vlahovic. Ma Scamacca è più di un semplice pensiero: nei giorni scorsi, sempre secondo Calciomercato.com, c'è stato un incontro tra Cherubini, Nedved e Carnevali. I dirigenti bianconeri hanno proposto la formula del prestito secco o al massimo con diritto di riscatto, le uniche opzioni percorribili in assenza di cessioni particolarmente onerose.Ma, sponda Sassuolo, le richieste sono altre. La scorsa estate la società neroverdi aveva fissato il prezzo intorno ai 20-25 milioni di euro, una cifra però superata dall'ottimo rendimento del giocatore. E nemmeno in questa sessionené alla Juventus né alle altre società interessate. L'unica apertura potrebbe arrivare con un prestito con obbligo di riscatto, a fronte della cifra stabilita in partenza. Al momento, dunque, la distanza resta importante e la Juventus si guarda intorno anche per. I nomi: Cavani, in uscita dal Manchester United, e Icardi, fuori dal progetto Psg. Gennaio è vicino e la Juventus attende anche segnali dal mercato in uscita. Un tesoretto in cassa potrebbe cambiare le cose e rendere più facile l'assalto a Scamacca.