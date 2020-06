La clausola di 30 milioni sul contratto di Lorenzo Pellegrini sta spingendo la Roma a trattare il rinnovo per eliminare la clausola. Se il giocatore dovesse trovare l'accordo con un altro club, basterebbe versare quei 30 milioni per portarlo via dalla capitale. E' quello che prova a fare la Juventus, che da tempo ha messo nel mirino Pellegrini. Dopo aver fatto un tentativo ai tempi del Sassuolo, i bianconeri proveranno a convincerlo a lasciare la Roma. Il ragazzo è molto legato alla squadra dov'è cresciuto e la società è convinta di non perderlo, ma Paratici non molla e presto farà un nuovo tentativo.