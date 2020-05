Il Barcellona è alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto arretrato. I blaugrana hanno acceso i riflettori in casa Juve, con la quale sono in continuo contatto per provare a mettere in piedi una trattativa. Secondo il Mundo Deportivo, il Barça sarebbe tornati alla carica per Matthijs De Ligt, sul quale i bianconeri già nei mesi scorsi era stati chiari: non si vende. Nessuna apertura da parte di Paratici, e così il ds degli spagnoli Abidal sta seguendo anche Daniele Rugani e Milan Skriniar, centrale dell'Inter.