La Juventus Under 23 e la J Women vicino alla prima squadra. Questo è l'obiettivo della Juventus, che, secondo Tuttosport, vuole allargare la zona dell'Allianz Stadium aggiungendo uno stadio da circa 5000 posti per le partite dei più giovani e delle donne.



CITTADELLA - Ma il progetto non riguarda solo lo stadio, perché lì vicino potrebbero essere costruiti anche dei campi d'allenamento per le due squadre, per lasciare il centro sportivo di Vinovo solo per le squadre giovanili. L'idea del club è quella di creare una vera e propria cittadella bianconera nella zona dello Stadium, per permettere anche ai tifosi di poter seguire tutte le realtà bianconere nel giro di pochi metri. IL SALTO DI QUALITA' - Questo progetto rientra in un discorso più ampio di un lavoro pianificato nel quinquennio 2019-2024 per fare un ulteriore salto di qualità in campo e fuori. Da una parta acquisti di livello per dare continuità ai colpi Cristiano Ronaldo e De Ligt, dall'altra espandere ancora di più il brand Juve e crescere nel marketing. Sul piatto, un aumento di capitale di trecento milioni di euro pronti a essere reinvestiti.