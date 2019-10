Il portale J Lfootball parla dei progetti futuri della Juventus per la squadra femminile. L’obiettivo della socità sarebbe quello di costruire un nuovo stadio adiacente alla Continassa sia per le Women che per la formazione Under 23. Oltre a questo ci il progetto di ampliare la Continassa riservando i campi e le strutture di Vinovo solo per il settore giovanile. Servirebbe un investimento di circa 7/8 milioni di euro per un impianto da 3.500 a 5.500 posti.