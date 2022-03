La Lega Serie A ha annunciato oggi una nuova partnership: sarà PUMA lo sponsor tecnico dall'inizio della prossima stagione calcistica, diventando il fornitore ufficiale di palloni per tutte le partite della Serie A TIM, delle competizioni Primavera 1 TIMVISION, della Coppa Italia Frecciarossa, della Supercoppa Frecciarossa e della eSerie A TIM.



"Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa nuova partnership", ha commentato l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. "Il legame con un brand di assoluto livello internazionale come PUMA dimostra l'importanza e il riconoscimento della Lega Serie A a livello globale ed offre una grandissima visibilità al nostro brand. Con la scelta di PUMA garantiremo sia i più elevati standard tecnici per tutte le nostre competizioni, sia uno stile in linea con i trend della moda delle generazioni più giovani".