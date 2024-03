Nuovo sponsor Juve, le parole di Calvo

Nuovo sponsor Juve, le altre partnership

Nuovo sponsor Juve, i rapporti con l’Arabia Saudita

La scrittasulle maglie dellasbiadisce ogni giorno di più. No, non è l'effetto del sole primaverile che comincia a fare capolinea a Torino e non è nemmeno l'usura, naturalmente. Il contratto di sponsorizzazione – da-, con il brand di casaè in scadenza e uno dei primi punti nell'agenda della dirigenza bianconera è quello di trovare un nuovo partner. Si guarda al di fuori della grande famiglia una volta Fiat e, in particolare, si guarda all'Particolarmente impegnato in questa vicenda è Francescoche proprio di questo ha parlato ai microfoni di Calcio e Finanza "Ci stiamo lavorando. È una sfida importante per noi anche perché era da tanti anni che non andavamo sul mercato per cercare uno sponsor di maglia. Inoltre arriviamo da anni complicati per quanto concerne l'immagine del brand Juventus, questo è un dato di fatto. Poi c'è una considerazione più generale: per il prestigio del nostro blasone è difficile trovare il partner adatto ma la grandezza del nostro marchio si definisce anche da quanti no riusciamo a dire visto che non siamo un marchio per tutti. In questo momento è molto difficile dire di no ma siamo ancora nella fase in cui diciamo tanti no alla ricerca del partner giusto".La ricerca, dunque, continua ma sul fronte sponsorship alcuni passi in avanti sono già stati fatti.Innanzitutto, già nel corso della stagione la maglietta dellaè cambiata. Sulla manica dei calciatori bianconeri è comparsa la patch di, nuovo sponsor dal febbraio 2024.Inoltre, sembra essersi rafforzata l'unione tra. La società assicuratrice, infatti, oltre a dare il nome allo Stadium da alcuni mesi compare più visibile al Training Center di Vinovo che, infatti, negli striscioni appesi nel centro sportivo viene nominato come "".Come dicevamo, sempre più stretti sono i legami con l'e verso quella parte di mondo – dove di recente hanno viaggiato-, si guarda per il prossimo sponsor di maglia che potrebbe portare ad una remunerazione fissa meno importante di quella di, ma con bonus più vantaggiosi.Proprio con l'Arabia Saudita, di recente, è stato ratificato un accordo che prevede che il settore giovanile del Paese – i-, possano utilizzare le strutture della Juventus. Inoltre, l'Under 19 bianconera ha partecipato al torneoe di questo ha parlato il responsabile del settore giovanile della Juventus, Massimiliano Scaglia "In questa stagione, per motivi contingenti, non abbiamo avuto l'occasione di partecipare alla Youth League: nell'ambito di un accordo che abbiamo con Future Falcons, che è un progetto geniale, di grande valore che si sta portando avanti in Arabia Saudita e con cui collaboriamo, ci è stato proposto di partecipare al Tornel Al-Abtal, che visto il parco partecipanti che aveva, possiamo paragonare alla Youth League".Insomma, la ricerca continua, ma la direzione sembrerebbe essere sempre più definita.