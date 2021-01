Quella di ieri probabilmente è stata la miglior partita di Rodrigo Bentancur nella Juventus di Pirlo. Ci ha messo un po' l'uruguaiano ad adattarsi al nuovo modulo e a un gioco al quale non era abituato, ma a Marassi è sembrato di rivedere quel giocatore che l'anno scorso con Sarri in panchina era a un passo dall'esplosione definitiva. Ma adesso la strada imboccata per arrivare al top è quella giusta. Nella gara di ieri è stato uno dei migliori: attaccava e difendeva, verticalizzava e contrastava. Ed era ovunque.



REGISTA - Il 'vecchio' Rodrigo è tornato, avrà pensato qualcuno. Non solo, con la cura Pirlo sembra essere migliorato anche in fase di possesso. Senza un vero regista di ruolo - come ha detto più volte anche lui - l'allenatore a giro fa giocare tutti e quattro i suoi centrali in quel ruolo. E così anche Bentancur è stato 'svezzato' da Andrea per migliorare la fase d'impostazione. E ci è riuscito. Contro la Samp ha fatto giocate di prima e lanci lunghi a cambiare il gioco. Il gol dell'1-0 parte da una sua verticalizzazione.



EQUILIBRIO - E la fase difensiva? Quella non la trascura mai. Perché Rodrigo è diventato quel giocatore che prima manda in porta Ronaldo e poi corre per contrastare un avversario. E quando lo fa, quasi sempre gli porta via il pallone: sono 11 quelli recuperati ieri. E' un giocatore fondamentale per gli equilibri della squadra, con l'uruguaiano in campo Pirlo potrebbe pensare anche di schierare il tridente con Ronaldo, Morata e Dybala (quando starà bene). Proprio come fece Sarri con Higuain al posto dello spagnolo.



PROBLEMA CARTELLINI - In fase difensiva Bentancur c'è sempre. O quasi. Perché con il giallo preso ieri a Marassi Rodrigo salterà la gara con la Roma. Ecco, forse è questo, ancora, il difetto dell'uruguaiano. I cartellini. Maledetti cartellini. L'anno scorso aveva chiuso la stagione con undici gialli e un'espulsione contro la Lazio in Supercoppa, quest'anno sono già otto - tutte ammonizioni, senza rossi - tra campionato e coppe. E' chiaro che chi gioca in quel ruolo è più esposto al rischio, ma se c'è un aspetto in cui Bentacur deve migliorare è proprio questo: più interventi puliti, meno cartellini. Per il resto, ha preso la strada giusta per diventare uno dei migliori.