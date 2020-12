1









Andrea Pirlo tenta, sperimenta, cerca nuove intuizioni e nel frattempo prova a trasmettere la sua filosofia ai suoi giocatori. Alti e bassi finora nella sua prima avventura in panchina, oggi affronterà la Dinamo Kiev già sicuro della qualificazione agli ottavi in Champions; anche per questo, l'allenatore è pronto a un nuovo cambiamento. L'allenatore cerca una nuova soluzione in difesa, dove stasera Merih Demiral verrà schierato terzino destro, con Bonucci-de Ligt al centro e Alex Sandro sull'altra fascia.