Nuovo ruolo per Bonucci in Nazionale? Cosa filtra

Getty Images

La Nazionale è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico dopo la risoluzione con Luciano Spalletti. L'allenatore ha lasciato la panchina azzurra dopo la vittoria con la Moldavia, e la Federazione sta cercando il suo successore in vista delle prossime gare in programma a settembre.Nelle prossime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, è previsto, al momento in pole per diventare il nuovo CT dell'Italia. L'allenatore ha concluso la sua esperienza con l'Hajduk Spalato, e dunque è il favorito per la panchina azzurra.

Oltre a lui, verrebbe coinvolto anche l'ex commissario tecnico Prandelli in un ruolo maggiormente legato ai vivai, mentre dovrebbe esserci spazio anche per un altro azzurro nello staff: al momento, entrambi ex Juventus.