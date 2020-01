di Lorenzo Bettoni

"Emre Can?​ Mi sento di escludere una sua partenza. E' un giocatore importante, tra i più ambiti. Sicuramente ha opportunità lui e noi. Crediamo possa essere parte del nostro progetto". Così Fabio Paratici ha blindato l'ex Liverpool prima della partita contro il Cagliari. Calciatore importante, vero, ma per ora con Sarri ha giocato pochissimo. Otto presenze, appena 279 minuti. Non proprio al centro del progetto, almeno fino a questo momento. Sarri spera però di rilanciarlo, al netto della delusione del centrocampista tedesco per l'esclusione dalla lista Champions. Come? Anche con un nuovo ruolo. Il tecnico bianconero sta provando Emre Can sia come mezzala destra che come regista basso, al posto di Pjanic. In entrambi i casi non sarebbe la prima scelta e allora come può sperare di tornare al centro del progetto?



LISTA E MERCATO - Una bella fetta del suo futuro in bianconero passa dalla lista Champions per la seconda parte di stagione. Può tornare dentro? Sulla carta sì, magari al posto di Sami Khedira, alle prese con la riabilitazione dopo l'infortunio al ginocchio. Se Sami non dovesse mostrare segni di miglioramento concreto per fine gennaio allora Emre Can sarebbe rimesso dentro la lista a scapito dell'ex centrocampista del Real Madrid, prima scelta di Sarri nel ruolo di mezzala. Un piccolo passo avanti anche se non completamente dipendente da lui. Non lo scenario migliore, insomma. E non a caso non si placano le voci di mercato, nonostante le parole di Paratici. Sì, perché proprio lunedì allo Stadium c'erano osservatori dello United sia per lui che per Merih Demiral. La Juve aveva aperto alla possibilità di cedere Can in prestito con diritto di riscatto ma il lungo recupero di Khedira e l'impossibilità di arrivare subito a Kulusevski hanno bloccato la partenza del tedesco che fino alla fine di gennaio resta comunque in ballo. Lo United non è comunque la sua prima scelta, il PSG lo attira di più ma per ora non sono arrivate proposte concrete. In tutto questo il mercato è chiuso solo per ora: se Khedira fosse in grado di essere inserito in lista Champions come farebbe la Juve per convincerlo Emre Can a restare ancora per sei mesi?



@lorebetto