. Federico è in scadenza a giugno 2022, in passato è stato più volte alla separazione, ma ora potrebbe restare. Ha rifiutato più volte la cessione, convinto di potersi riprendere un ruolo in maglia bianconera e la svolta è arrivata in estate con la Nazionale, che gli ha restituito morale, fiducia e la possibilità di giocarsi tutto anche con la Juve. Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina ha fatto il resto.- Ora Bernardeschi ha messo le basi per guadagnarsi una riconferma in bianconero. I discorsi sul rinnovo del contratto non sono ancora cominciati e se ne parlerà dopo che la dirigenza avrà chiuso la questione Dybala, ma gennaio può essere il mese per discuterne.. Passato da Raiola a Pastorello, a metà novembre, può trovare un nuovo punto d’incontro con la Juventus, che però vuole ridurre il consistente ingaggio del giocatore. Bernardeschi punta a un contratto lungo, la Juve ad abbassare la spesa.