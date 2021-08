"Un siluro col suo mancino dalla lunga distanza, la palla che viaggia fortissima e spacca la porta difesa da Musso. Lo splendido gol segnato ieri da Federico Bernardeschi, nell’amichevole contro l’Atalanta, è un chiaro segnale in vista della stagione, ormai imminente, in arrivo: la voglia di rilanciarsi nella Juventus è davvero tanta. Anche lui stesso, dopo la partita, lo ha dichiarato ai microfoni in televisione: “Ho passato momenti difficili, ma ora inizia una nuova stagione”.[...]Sia nel trofeo Gamper a Barcellona che contro l’Atalanta, le due amichevoli estive più importanti, Bernardeschi è sceso in campo dal primo minuto. Ieri Allegri lo ha utilizzato anche in una posizione inedita, ovvero nel ruolo di mezz’ala sinistra in un 4-3-3.[...]Il contratto di Bernardeschi scadrà nel 2022, attualmente percepisce 4 milioni di euro – non facili da ricevere in altri club in Italia – ed è a bilancio per 8 milioni. Cifre, soprattutto l’ingaggio, che hanno complicato dall’inizio una sua eventuale cessione. Per questo motivo, a meno di grossi colpi di scena da ultimi giorni di mercato, Bernardeschi giocherà ancora con la Juventus la prossima stagione. Lui ha le idee chiare: rimanere, lavorare e rilanciarsi, aspettando i giusti segnali dal campo per provare a parlare con la società anche di un possibile rinnovo. Il primo, davvero importante, è arrivato con quel golazo di ieri. Il mondo bianconero spera e attende i prossimi".Da calciomercato.com