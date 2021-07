Chi sono i personaggi più pagati di Instagram? L'agenzia di marketing Hopper HQ ha stilato un classifica legata alla visibilità dei contenuti e alla maggiore efficacia delle pubblicità. E anche al primo posto di questa graduatoria si trova Cristiano Ronaldo: CR7 è infatti colui che guadagna di più per ogni post Instagram in collaborazione con un brand, oltre ad essere l'unico sportivo a far parte della top-5. Il fenomeno portoghese, che vanta ben 308 milioni di followers (anche questo è un record), guadagna ben 1,6 milioni di dollari per ogni post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Nelle posizioni successive della classifica troviamo personaggi legati al mondo dello spettacolo, dal cinema alla musica.