Grazie alla doppietta messa a segno quest'oggi, Leonardo Bonucci ha battuto il suo record personale di reti in una singola stagione in Serie A. Inoltre, come riportato anche dai dati Opta il difensore viterbese ha raggiunto Chiellini come difensore a segno in più anni solari differenti dal 2000 ad oggi.



