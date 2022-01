I campionati vanno avanti. Approvato il nuovo protocollo Covid che permetterà alla Serie A e non solo di proseguire i rispettivi tornei. Ecco le parole di Gravina: "Sul protocollo auspico che anche il Cts riconoscerà l’impegno e gli sforzi. È un risultato di cui siamo molto soddisfatti. E’ frutto dell’ottimo lavoro svolto con le tutte istituzioni, in particolare col Governo, una collaborazione in cui da sempre si riconosce la nostra Federazione. Il calcio ha bisogno di dialogo, di regole chiare e di responsabilità e il nuovo protocollo nasce su queste basi".