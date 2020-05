Se nelle disposizioni precedenti veniva raccomandato l'isolamento per tutto il gruppo, con il nuovo protocollo le misure cambiano. In caso di positività, solo i soggetti coinvolti saranno in quarantena, mentre le squadre resteranno isolate ma con la possibilità di allenarsi: "I soggetti Covid+ dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Responsabile sanitario, che a suo giudizio potrà ampliare test ed esami. [...] Tutti gli altri componenti del GRUPPO Squadra verranno sottoposti ad isolamento fiduciario presso una struttura concordata; saranno sottoposti ad attenta valutazione clinica sotto il controllo continuo del Medico Sociale, saranno sottoposti ad esecuzione di Tampone (anche rapido) ogni 48h per 2 settimane, oltre ad esami sierologici da effettuarsi la prima volta all’accertata positività e da ripetersi dopo dieci giorni, o secondo periodicità o ulteriore indicazioni del CTS. Nessun componente del suddetto GRUPPO Squadra potrà avere contatti esterni, pur consentendo al gruppo isolato di proseguire gli allenamenti". Altro punto importante è la mancata quarantena per chi fa ritorno in Italia.