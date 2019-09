Con l'esclusione dall'elenco dei convocati per la partita di oggi con il Verona, la Juventus ha mandato un altro messaggio a Mario Mandzukic: l'attaccante croato è ormai un separato in casa e sta trattando il suo trasferimento in Qatar. Non è escluso, però, che il giocatore possa rimanere in bianconero fino a gennaio per poi cercare una nuova sistemazione.