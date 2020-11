30









Mondo del calcio in lutto: Diego Armando Maradona è deceduto oggi all'età di 60 anni. Il campione argentino sarebbe rimasto vittima di una crisi cardiorespiratoria mentre si trovava nella sua abitazione di Tigre in convalescenza dopo l'operazione al cervello resasi necessaria per rimuovere un edema al cervello. In un primo momento si era parlato di un malore e i giornali argentini raccontavano delle ambulanze accorse a soccorrere Maradona nella sua abitazione. Poi, il media argentino Clarin, ha dato la notizia della morte del più iconico e forte calciatore di tutti i tempi.



LA CONFERMA – La tristissima conferma è arrivata dal tweet della Federazione argentina, dopo che, come riporta Sky Sport, l’avvocato di Maradona ha confermato la notizia alla stampa argentina