"L'Italia ha vinto gli Europei ai rigori... da una parte sono una lotteria, ma dall'altra anche un'emozione incredibile". Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ai microfoni di Radio Anch'io Sport risponde con una battuta e ricordando il trionfo azzurro a un tifoso che chiede l'abolizione dei rigori: è lo spunto per parlare di possibili novità regolamentari, come quella del tempo effettivo. "Un'ipotesi che va studiata. Oggi uno dei problemi maggiori è che se c'è un piccolo fallo su un giocatore di una squadra che sta vincendo, questo va giù come se venisse colpito da un fulmine, cosa che non succede nel calcio femminile che andrebbe preso come esempio".



"Magari il tempo effettivo potrebbe essere una soluzione, almeno 60 minuti ci vogliono, oggi se ne giocano 47-48 - ha aggiunto -. Non so se il cronometrista possa essere la soluzione. Onestamente ero contrario alla Var, ma poi abbiamo visto che aiuta gli arbitri e che ci sono dei benefici. Qualsiasi cosa possa aiutare il calcio ben venga, come per esempio la regola del fuorigioco dando un po' più vantaggi agli attaccanti, è un'altra cosa che si sta studiando".