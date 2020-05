Nuovo focolaio di contagi da Covid-19 in Cina: più di 8000 persone sono state messe in quarantena nella città di Shulan, nella provincia nord-orientale di Jilin, la regione che confina con la Corea del Nord. Proprio lì,in Cina, ha iniziato a diffondersi il virus. L'Italia è stato il primo paese europeo attaccato dal Covid e quello che - ancora oggi - ne sta risentendo di più. Tante vittime e misure di sicurezza da applicare alla lettera per non rischiare. Anche il calcio italiano si è dovuto adeguare alla situazione, con i vertici in contatto continuo per aggiornarsi su come poter ricominciare il campionato.