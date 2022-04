Come funziona il nuovo Fair Play Finanziario? Lo racconta Calcio e Finanza: sostanzialmente, i club potranno spendere fino al 90% dei loro ricavi nella prima stagione e si arriverà al 70% nel giro di tre stagioni. Per il sito specializzato, la percentuale in questione è stata però oggetto di numerose discussioni: "C’era chi, come i club con proprietari più ricchi, voleva che il limite fosse fissato all’85% dei ricavi, ma anche chi, come le società della Bundesliga tedesca, ha richiesto una percentuale invece ben più bassa del 70%".