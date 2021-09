Come cambia il? Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come la bozza del nuovo FPF sia già pronta e se ne discuterà a Nyon il 9-10 settembre. Sostanzialmente, sarà "la riproposizione del defunto sistema".E' il Times a fornire le prime anticipazioni: i club potranno spendere al massimo il 65-70% dei ricavi per stipendi, agenti e calciomercato. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione definita - luxury tax - automatica e finirà in un fondo da distribuire ai club virtuosi. Non viene risolto il problema delle "sponsorizzazioni fabbricate in casa" (vedi il Psg e il Manchester CIty); non solo: sono previste agevolazioni per chi non ha avallato l'idea Superlega o subito rinnegata. Insomma: cambia tutto per non cambiare nulla. E il sistema continuerebbe a non tutelare i piccoli e grandi club slegati da fondi e "potenti".