Gianfranco Teotino, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, sottolinea come il Fair Play Finanziario favorisca ulteriormente i club ricchi: "Il calcio europeo gira pagina ed entra in una nuova dimensione che non si discosta molto dai propositi dei club che un anno fa avevano annunciato il varo della SuperLega. È singolare che a promuovere la svolta sia la stessa Uefa che con tanta prontezza si era battuta contro l’inaccettabile iniziativa di Real Madrid, Barcellona e Juventus. Eppure, domani l’Esecutivo dell’ente calcistico europeo è chiamato a varare il nuovo pacchetto di provvedimenti che sostituirà le regole finora in vigore in materia economico-finanziaria e fin dal cambio di nome si capisce che si tratta di un mutamento non formale, ma sostanziale della filosofia ispiratrice".