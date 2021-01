Tiago Pinto, nuovo direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un'ultima intervista ai canali ufficiali del Benfica, club portoghese dal quale proviene. Tra le tante affermazioni, ce n'è una che riguarda direttamente le big del calcio europeo, tra cui la Juve: "Viviamo in una stagione molto speciale. Se guardiamo tutti i campionati, vediamo grandi squadre come Manchester City, Liverpool, Juventus, Inter e Barcellona che stanno attraversando delle difficoltà. Tutto ciò ha a che fare con l'assenza dei tifosi ma le partite sono molto concentrate, giochiamo sistematicamente ogni tre giorni. In un club che ha cambiato allenatori, metodologia, modo di giocare, questo effetto si sente di più."