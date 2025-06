Nuovo ds Juventus, l'incontro sabato per la finale di Champions: il retroscena

Salihamidzic nuovo ds della Juventus? Il retroscena

Dopo l'ufficialità di, i prossimi passi per la Juventus saranno quelli di scegliere chi guiderà la squadra nella prossima stagione e chi scegliere come nuovo direttore sportivo. Saranno giorni molto intensi da questo punto di vista, con Comolli e Chiellini a lavoro per definire il quadro dirigenziale del futuro. Alla lista dei candidati come nuovo ds si è aggiunto anche Hasanex giocatore bianconero. E proprio su di lui c'è un retroscena raccontato da Repubblica

Sabato sera erano presenti a Monaco per la finale di ChampionsDamien Comolli e Giorgio Chiellini. I vertici juventini avrebbero incontrato nell'occasione anche Salihamidzic con la scusa della finale, ma di sicuro Chiellini lo ha visto più di una volta negli ultimi mesi, riferisce il quotidiano. Salihamidzic ha lavorato per un paio di stagioni nel Bayern Monaco prima di essere licenziato nel 2023, insieme all'allora amministratore delegato Oliver Kahn, durante una clamorosa rivoluzione societaria seguita all'undicesimo titolo consecutivo vinto dal club in Germania.