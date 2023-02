Risale alla giornata di ieri la notizia lanciata da Tuttosport relativa a un forte interesse dellaper Frederic, balzato in pole tra i candidati a ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Secondo i colleghi di Calciomercato.com, però, al momento ci sono troppe variabili da tenere in considerazione: il dirigente, infatti, è legato alda un contratto in scadenza nel 2024 (con opzione fino al 2025) e sta continuando a lavorare per migliorare la rosa dei rossoneri anche in ottica futura. Con la proprietà l'appuntamento è a fine stagione, quando si trarrà un bilancio alla luce dei risultati ottenuti sul campo. Solo allora Massara potrà eventualmente valutare di cambiare aria.