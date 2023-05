Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, resta Cristiano, potenzialmente in uscita dal Napoli, il primo nome in lista in casaper il ruolo di, ma in questo momento rimane viva anche un'altra candidatura: si tratta di quella di Giovanni, in scadenza di contratto con ile potenziale traghettatore che permetterebbe di rimandare di una stagione la rifondazione totale dell'area sportiva bianconera, potendo contare anche su un rapporto di stima e fiducia con Massimiliano