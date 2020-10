Come ha affermato il premier Conte, entro questa sera l’Italia intera potrebbe conoscere le nuove misure di contenimento del coronavirus previste nel nuovo Dpcm, inizialmente programmato per il 15 ottobre. Nelle nuove disposizioni che regoleranno l’attività sportiva, il divieto di praticarla sarà relativo soltanto a quelle amatoriali. Dunque, se per esempio un gruppo di cittadini volesse prenotare un campo per disputare una partita di calcetto, non potranno farlo. Sono salve tutte le altre attività sportive, una bella notizia per chi temeva uno stop che avrebbe logorato le finanze del sistema. Niente blocco quindi per tutte le attività federali e quelle degli enti di promozioni.



SPETTATORI – Nel nuovo Dpcm verranno mantenute le precedenti limitazioni per l’accesso in stadi e palazzetti: 1000 spettatore per gli eventi all’aperto, 200 al chiuso. Sempre nel rispetto di questi tetti, sarà possibile avere il 10% della capienza, sempre attenendosi alle misure di sicurezza.