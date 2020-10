Stasera vi abbiamo informato della prossima entrata in vigore del nuovo Dpcm del Governo Conte, che imporrà nuove restrizioni alle attività sportive. In particolare, sospenderà tutte le attività dilettantistiche e giovanili, tranne quelle di respiro nazionale. Se il testo dovesse rimanere invariato rispetto alle indiscrezioni, la Juventus Primavera e la Juve Women dovrebbero continuare i rispettivi campionati: in entrambi i casi si tratta di squadre giovanili (Primavera) e dilettantistiche (il calcio femminile non è ancora professionistico) ma i loro tornei sono di livello nazionale. Nessun dubbio invece per l'Under 23, che è addirittura professionistica militando in Serie C, quindi continuerà sicuramente a giocare.