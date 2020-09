2









Niente da fare. Come riportano stamattina tutti i principali organi di stampa italiani, il nuovo Decreto del Governo Conte riguardo alle norme precauzionali legate al coronavirus terrà ancora chiusi gli stadi nel nostro Paese. Il decreto sarà in vigore da domani fino a tutto il mese di settembre. Ciò significa che le prime due giornate di campionato, in programma tra il 19 e il 30 settembre, si svolgeranno ancora senza pubblico. La Juventus ospiterà quindi a porte chiuse la Sampdoria domenica 20 e giocherà in un Olimpico vuoto contro la Roma domenica 27. La prima partita successiva al periodo di valenza del decreto è Juve-Napoli del 4 ottobre. Restiamo in attesa della prossima decisione governativa.