La crescita dei numeri legati al Covid-19 in tutta Italia sta preoccupando non poco anche chi deve prendere decisioni cruciali inerenti al mondo del calcio. In primis il Governo Conte. Sono ore frenetiche queste, nelle quali si sta configurando il nuovo Dpcm che proibirà calcetti e tantissime attività sportive amatoriali. E come riporta Calciomercato.com il Ministro della Salute Roberto Speranza oggi pomeriggio incontrerà il Comitato Tecnico Scientifico (ormai ben noto con il nome Cts) per proporre la riduzione della capienza massima degli stadi da 1000 a 500 spettatori.