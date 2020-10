Il nuovo Dpcm governativo in materia di precauzioni Covid è il tema del giorno in Italia. Si parla di infatti di un semi-lockdown nel quale il nostro Paese piomberà da domani fino al 24 novembre. Anche nel mondo del calcio è un tema importante: gli stadi saranno richiusi, niente più 1000 spettatori. E i campionati dilettantistici saranno permessi solo se di interesse nazionale. Per illustrare tutte le misure e chiarire ogni dubbio, il Premier Giuseppe Conte parlerà in conferenza stampa da Palazzo Chigi alle 13.30. Seguite qui su Ilbianconero.com tutti gli aggiornamenti.