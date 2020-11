Le misure adottate dal nuovo Dpcm governativo che entrerà in vigore da giovedì 4 novembre predisporranno la chiusura dello Juventus Museum e la sospensione delle visite guidate dello stadio. Ecco la nota apparsa sul sito ufficiale del club bianconero: “L’emergenza Covid-19 prosegue in Italia e come tutti i Musei nazionali, anche lo Juventus Museum, in ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020, dovrà chiudere temporaneamente al pubblico, fino al prossimo 3 dicembre. Parallelamente, sono sospese, nello stesso periodo, anche tutte le tipologie di Stadium Tour. Ovviamente qualsiasi variazione in tema sarà comunicata tempestivamente”.