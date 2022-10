. Dopo quello di sabato con gli Under bianconeri, finito con una doppietta in 45', l'esterno ha proseguito il lavoro a Vinovo durante la trasferta della Juventus a Lisbona e anche nella giornata di ieri, quando i rientranti Massimiliano Allegri e Federico Cherubini si sono recati nel centro sportivo per assistere all’allenamento dal vivo e vedere di persona i progressi. Obiettivo? Capire se potrà essere convocato per Lecce. Ha grande smania di riprendere a giocare, sta acquisendo la condizione atletica e il suo percorso procede bene, ma dopo 10 mesi aspetta solo di rientrare in campo.Per Allegri, e non solo, la parola d’ordine in casa Juventus è però prudenza, soprattutto dopo uno stop superiore alla previsioni. Si pensava a una panchina già contro l’Empoli, ma ha prevalso la cautela facendo così slittare il ritorno. Ormai però è questione di giorni: se non sarà sabato a Lecce, probabilmente lo rivedremo per la prima volta con la maglia numero 7 contro il Psg, nella sfida che può regalare l’Europa League, oppure nel derby d’Italia contro l’Inter. Da Lisbona è rimasto a casa per continuare e intensificare il lavoro a casa, piuttosto che partecipare a una trasferta e perdere tempo prezioso e ora rientrerà uno spezzone dopo l'altro. Un test dopo l'altro, per ritrovarsi al meglio e tornare ad alzare la testa.