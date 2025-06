La Juventus riparte con Damien Comolli. Il nuovo direttore generale si è presentato in conferenza stampa nella giornata di oggi, parlando di diversi aspetti importanti per l'intera società. Dal ruolo di Chiellini alla conferma diper la prossima stagione, fino alla sua filosofia e al lavoro con i dati.Comolli, inoltre, ha parlato delle figure di direttore sportivo e direttore tecnico della Juventus, spiegando che verranno inserite due nuove persone. Chiellini sarà il nuovo Director of Football Strategy, perciò lavorerà a stretto contatto con lo stesso dg, ma non si occuperà personalmente della squadra e del mercato.

Nuovo ds Juve, le parole di Comolli

Nelle ultime settimane c'erano stati contatti conper il ruolo di ds, ma le sue quotazioni sono decisamente in ribasso negli ultimi giorni. Restano in orbita i nomi di, che è stato direttore sportivo del Bayern Monaco fino al 2023, e di Diego Lopez, ex ds del Lens."Vorrei assumere un direttore sportivo che si occuperà dei trasferimenti e della gestione e sarà coinvolto nel calciomercato, con un occhio al settore giovanile e riporterà a me. Avremo un direttore tecnico che riporterà a me. Sono due ruoli e ne abbiamo già discusso per formare la struttura migliore. Ho in mente la persona giusta, è un processo ma non vogliamo essere affrettati. Decisa la struttura decideremo anche le persone".