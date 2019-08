Indizi. E sensazioni. Contro l'Atletico Madrid - appuntamento alle 18.05, diretta tv su Sportitalia, diretta testuale su IlBianconero.com - conteranno soprattutto questi, oltre alle indicazioni di Maurizio Sarri che s'appresta a testare sul serio la sua squadra. Ha avuto un po' più di tempo, dieci giorni fissi alla Continassa con doppie sedute e ore investite sulle lezioni tattiche. E poi: difesa alta, fraseggio stretto, esterni che stringono. Tutto assimilato? Vedremo.



LE SCELTE - Ma indizi e sensazioni arrivano pure dalle scelte che l'ex Chelsea e Napoli farà questo pomeriggio. Tutto lascia pensare che opterà per il 4-3-3 ormai canonico, modulo dal quale non si è mai discostato in quest'estate sicuramente non semplice. Szczesny confermato in porta, la novità potrebbe essere rappresentata subito da Cuadrado esterno basso, in alternativa Alex Sandro potrebbe partire titolare con lo spostamento di De Sciglio (unico certo della titolarità) a destra). In mezzo? I 'cosiddetti' titolari: Pjanic in regia, Emre Can a far da scudo e Rabiot dall'altro lato. Davanti tocca a Douglas Costa, finalmente. Con Ronaldo a sinistra, il centravanti torna Higuain. Aspettando Dybala.



Nella gallery dedicata, il probabile 11 bianconero contro l'Atletico.