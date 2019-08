Nuovo crollo per la Juventus in Borsa. Per la terza seduta di fila il titolo bianconero ha messo a segno la peggior performance tra i titoli del Ftse Mib, come racconta Calcio e Finanza. Dopo essere caduta del 3.92% lo scorso lunedì e del 1.38% nella giornata di ieri, il club bianconero perde ancora il 2.77% oggi. Dal massimo relativo di 1,62 euro, toccato lo scorso 16 giugno sull’onda delle indiscrezioni su un possibile arrivo di Pep Guardiola sulla panchina bianconera, le azioni della società presieduta da Andrea Agnelli hanno perso circa il 10%. Non una buona notizia per i conti della Juventus, messi in crisi anche dalle mancate cessioni sul mercato di queste settimane.