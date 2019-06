Non è periodo felice per la Juventus in Borsa. Dopo un andamento altanenante nell'ultimo periodo relativo alla stagione bianconera e dopo l'incredibile rialzo dovuto alle continue voci riguardanti il possibile arrivo di Pep Guardiola, poi non concretizzatosi, sono giorni di ribasso per il titolo bianconero. Le azioni oggi hanno chiuso con un ribasso del 3,41%, che raggiunge un totale del -8% nelle ultime due sedute. Il titolo Juventus ha chiuso come da peggiore in giornata nel Ftse Mib davanti a Recordati (-2,91%) e Unipol (-1,65%).