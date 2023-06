La Juve ha concluso la sua stagione ma come riporta Tuttosport è probabile un nuovo contatto tra Allegri e la società prima di lasciare Torino per staccare, in modo da poter condividere le linee guida che dovranno rappresentare i pilastri su cui costruire la prossima annata anche dal punto di vista tecnico, quindi indicazioni di mercato. Il tecnico quindi resterà in città ancora per qualche giorno prima di partire e dimenticare una stagione così complicata.