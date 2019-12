Fari accesi su Erling Braut Haaland. La Juve continua a pensare al talento del Salisburgo, con la voglia di chiudere nel minor tempo possibile un affare che potrebbe sistemare l’attacco per diversi anni a venire. Per questo, il club bianconero vorrebbe provare a definire il colpo già a gennaio. Nel 2018 un no dettato dai tempi, evidentemente troppo precoci, rifilato a Fabio Paratici. Ora però i contatti sono ben avviati e, come riferito da Tuttosport, sono proseguiti anche nel periodo natalizio, dove ce ne sono stati di nuovi. Il tutto sempre curato da Mino Raiola, che vanta ottimi rapporti con la Juve.



CLAUSOLA E INGAGGIO - 28 gol in 26 partite, di cui 8 in 6 partite in Champions, Haaland dunque è pronto a tuffarsi in una nuova avventura. La Juve vorrebbe chiudere il prima possibile per anticipare la fitta concorrenza europea, formata da Manchester United, Borussia Dortmund, Lipsia e anche dalle italiane Napoli e Milan. Ma c’è un altro fattore che impone un’accelerata: entro il prossimo mese di gennaio è possibile prelevare l’attaccante dal Salisburgo per 30 milioni di euro grazie a una clausola rescissoria, non attiva da giugno in avanti, quando cioè il costo dell’affare potrebbe superare anche i 100 milioni. Per l’ingaggio del classe 2000 servirà invece uno sforzo maggiore, dato che la richiesta è di 8 milioni di euro a stagione, cifra importante anche se si pensa che Haaland, nell’immediato, non dovrebbe essere un titolare della Juve. Possibile dunque che la punta venga acquistata a gennaio e poi lasciata in prestito 6 mesi in Austria. Qualunque soluzione è buona pur di portarlo a Torino e anticipare tutti.