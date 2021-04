Come già successo in inverno con Reynolds, la Juve continua a monitorare la scuola calcio del Nord America, che in questo momento storico sta generando diversi talenti su cui puntare. L'ultimo nome arriva proprio da lì e coinvolgeSi tratta di, finito nel mirino bianconero a suon di buone prestazioni nella scorsa stagione. Lo racconta The Sports Network, secondo cui la Juve sta studiando da vicino le potenzialità dell'ala canadese classe 1999, titolare nei New England Revolution. Per lui 3 gol e 5 assist in 39 presenze, per una squadra che è arrivata alla semifinale playoff della MLS e che domani riprenderà il suo cammino nell'esordio stagionale a Chicago. C'è tanta concorrenza per lui, perché PSV, RB Salisburgo e Sporting CP, ci stanno pensando.