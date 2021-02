1









Luis Suarez non ha pace. Sembra quasi che il suo addio al Barcellona sia stato messo nel mirino di una qualche maledizione. Dopo il caso dell'esame-farsa all'Università per Stranieri di Perugia, per agevolare l'ottenimento della cittadinanza italiana che gli avrebbe permesso di trasferirsi alla Juventus, ora a finire sul mirino dei media è il trasferimento che si è effettivamente verificato: quello all'Atletico Madrid. DALLA SPAGNA - Il giornale catalano Sport rivela infatti che il Barcellona, per la cessione del Pistolero, arriverà a incassare 11 milioni di euro dall'Atletico, e non i 6 ufficialmente comunicati. Le due società non sono nuove a "casi" di mercato: nel 2019 il Barça acquistò Antoine Griezmann pagando ai Colchoneros i 120 milioni di clausola rescissoria, ma poi si scoprì che in realtà avrebbe dovuto pagarne 80 in più: l'accordo con l'attaccante francese era stato preso quando ancora la clausola ammontava a 200 milioni, ma il Barça e Griezmann attesero che si abbassasse per uscire allo scoperto. Insomma, tornando all'oggi, non c'è pace per Suarez. Ma stavolta la cosa riguarda Madrid e la Catalogna, nessun presunto coinvolgimento della Juve.