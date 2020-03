Queste settimane concitate ci hanno insegnato parecchie lezioni, ma una su tutte è ben chiara nella testa di chi segue il calcio, anche al tempo del coronavirus: non è mai detta l'ultima parola. Così, nel pieno del giovedì, è ancora troppo presto per credere che la prossima giornata di campionato sia quella programmata nei giorni scorsi. Infatti, ogni ufficialità non è mai tale, quando c'è un'emergenza come questa, perché potrebbe essere smentita da un'ufficialità ancor più... ufficiale. Insomma, il succo della questione è che bisogna essere diffidenti, perché non è ancora detto che lunedì - o domenica, o martedì - si possa giocare Juventus-Inter e tutte le altre gare rinviate dello scorso turno di campionato.



Lo insegna proprio il recente passato, con il Milan rimasto in sospeso a Torino martedì, alla vigilia dellasfida, poi rinviata, di Coppa Italia. Così, la Juventus ne ha fatto tesoro e oggi, velatamente, ha fatto capire quale sia la linea societaria. Ecco come si legge nel report dell'allenamento pubblicato sul sito ufficiale: "​Non si ferma l’attività della Juventus, che sta aspettando l’ufficialità dei suoi prossimi impegni, e intanto prosegue gli allenamenti alla Continassa". Una stoccatina, quindi, che viene lanciata direttamente alla Lega Calcio, che ancora non ha ufficializzato date e orari dei recuperi. Derby d'Italia compreso.