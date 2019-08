Nuovo blitz diIl responsabile dell'area sport della Juventus volerà nella capitale inglese tra domenica e lunedì per chiudere lo scambio Cancelo-Danilo. I due club si sono avvicinati molto nelle ultime ore e anche il contatto tra Paratici e l'entourage del terzino brasiliano ha avuto esiti positivi. Per questo il prossimo blitz inglese del ds biancoenero potrebbe essere davvero quello giusto per chiudere lo scambio che permetterà alla Juve di incassare circa 30 milioni oltre al cartellino di Danilo e mettere a referto una plusvalenza da circa 28 milioni di euro.Ma ci sono diverse trattative che Paratici sta portando avanti in queste ore con i club inglesi. In prima linea c'è ovviamente lo scambio tra Lukaku e Paulo Dybala che comporterebbe anche il trasferimento di Mario Mandzukic ai Red Devils. Dybala non ha ancora detto sì all'offerta del Man United e se lo stallo di queste ore non sarà superato l'argentino si presenterà alle visite mediche del 5 agosto per iniziare la stagione con la Juve. Intanto l'Inter smentisce il rilancio per l'attaccante belga mentre il Napoli si è inserito nella corsa offrendo soldi più Milik. Il futuro di Lukaku è un rebus ancora da risolvere, per questo Paratici è pronto per un nuovo blitz inglese.@lorebetto