Il mercato si è chiuso con la permanenza di Houssem Aouar al Lione. Già, ma per quanto? La Juventus ha fatto un sondaggio qualche mese fa ma di fronte alla richiesta di 50 milioni da parte di Aulas ha fatto un passo indietro, senza però mai mollare la presa. L'Arsenal aveva avviato una trattativa con il Lione ma l'affare non è decollato. La sensazione è che l'addio sia solo rimandato di una stagione, e per chi vuole anticipare la concorrenza la valutazione del club francese è di 50 milioni di euro.