Il Barcellona ci riprova, e a distanza di due anni riaccende i riflettori su Matthijs de Ligt. Il difensore olandese era entrato nel mirino degli spagnoli già nel 2019, quando poi la Juve lo prese dall'Ajax vincendo la concorrenza blaugrana. Ora però la situazione è cambiata secondo Onze di Esport 3, che racconta un de Ligt non felice a Torino e che strizza l'occhio al Barça spaventando i bianconeri.



INTOCCABILE - Al momento non c'è nessuna trattativa, in corso, ma il presidente spagnolo Laporta avrebbe già parlato con l'agente del giocatore Mino Raiola col quale sta già parlando per Donnarumma e Haaland. Nel corso dell'estate, probabilmente, un tentativo il Barcellona lo farà ma da parte della Juventus non c'è preoccupazione. La società è consapevole che de Ligt ha un profilo internazionale e che quindi è nel mirino delle big europee, ma con Chiesa e Kulusevski è uno dei tre giocatori considerati incedibili e dai quali ripartire per il futuro. La cessione di de Ligt quindi al momento è esclusa, a meno che non dovesse arrivare una super offerta che in questo periodo storico ci sentiamo quasi di escludere. CLAUSOLA - Se qualcuno è interessato a Matthijs de Ligt deve soddisfare le richieste della Juve, che vuole almeno una proposta di tre cifre da mettere sul piatto. Dall'estate 2022, poi, si attiverà la clausola di 125 milioni di euro attraverso la quale può lasciare Torino senza l'ok della società. In caso di rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2024, la clausola potrebbe anche salire a 150 milioni.