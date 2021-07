Continuano gli arrivi dei giocatori impegnati nei giorni scorsi con le loro Nazionali alla Continassa, dove Massimiliano Allegri e il suo staff sono al lavoro da più di una settimana per preparare la nuova stagione. Questa mattina è toccato al portiere polacco, arrivato direttamente al centro d'allenamento in questi minuti senza passare dal JMedical per le visite di rito. Il portiere, dopo un Europeo deludente finito ai gironi con la sua Polonia, si unirà quindi ai colleghi Mattia Perin e Carlo Pinsoglio per preparare al meglio l'inizio del campionato.