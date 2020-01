Duemilaventi uguale sette più dieci più ventuno. Diamo i numeri, ma quelli giusti. Cioè, quelli del tridente. Il nuovo anno della Juve inizia con un trio incredibile: Sarri andrà avanti con Dybala, Higuain e Ronaldo. I magnifici tre, che però dovranno dimostrare compattezza e sacrificio. A partire dalla prossima gara di campionato contro il Cagliari.



EQUILIBRIO - Il tecnico bianconero continua chiaramente a valutare anche altre opzioni. Con Ronaldo intoccabile, le altre opzioni non contemplano la coppia Dybala-Higuain. C'è Ramsey, oltre a Bernardeschi; vedremo anche come crescerà Douglas Costa in queste settimane. Eppure il tridente, che ha totalizzato finora 303 minuti, ha dato segnali importanti e incoraggianti. 10 gol, finora: uno ogni mezz'ora. Ma non ha mai giocato 90', ossia una partita intera. Tante prime volte, nel primo anno ufficiale del tridente.