Nuovo allenatore Milan: Allegri o Sarri, l'intreccio e da cosa dipenderà

Sarri o Allegri per la panchina del Milan?

Il Milan ha già deciso di cambiare allenatore da tempo non proseguendo con Sergio Conceicao anche se ancora non ha scelto chi guiderà la squadra a partire dalla prossima stagione. Una decisione che verrà presa solamente dopo che arriverà il nuovo direttore sportivo. Giorgio Furlani, amministratore delegato del club, sta portando avanti i dialoghi con diversi profili. Non solo Igli Tare, il dirigente rossonero ha messo in cima alla lista D'Amico, ds dell'Atalanta. A seconda di questa scelta poi cambieranno anche i discorsi per il nuovo tecnico.

Dalla scelta del direttore sportivo potrà cambiare anche quella sull'allenatore. Se Tare andrebbe dritto su Allegri oppure Italiano, D'Amico, riferisce calciomercato.com, punterebbe su Maurizio Sarri, disponibile dopo la fine della sua esperienza con la Lazio un anno fa e già indicato all'Atalanta come possibile successore di Gasperini. Che, se davvero lasciasse Bergamo dopo 9 anni, diventerebbe anch'egli un candidato credibile alla panchina rossonera.